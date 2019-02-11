Маурицио Сарри – о рукопожатии: «С Пепом Гвардиолой у меня проблем нет, я его не заметил»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал чудовищно разгромный проигрыш в матче с «Манчестер Сити» (0:6) и то, что итальянский специалист ушел после игры в раздевалку, не пожав руку коучу «горожан» Хосепу Гвардиоле.

«Сегодня я не увидел на поле свой футбол. Нет, (Прим. Eurosport – на вопрос о том, что, возможно, саррибол не подходит «Челси» по стилю) потому в самом начале все шло хорошо. Теперь мы должны понять, почему это перестало работать. Сложно запустить сейчас глубокий анализ. Сперва мы на выезде играли лучше, чем дома, теперь – наоборот. Что-то изменилось. Я не могу увидеть причину, но должен работать над этим, потому что стиль игры «Челси» я не намерен менять. Моя цель – играть в свой футбол. А сейчас мы играем в какой-то другой.

[По поводу Гвардиолы] – я не видел его в тот момент. Но, конечно, позже я к нему подошел и поздоровался. Это вышло случайно, потому что я так торопился в раздевалку, что его не заметил. У нас с Пепом нет разногласий», – цитирует послематчевую пресс-конференцию Сарри официальный сайт «Челси».

«Сити» сравнялся по очкам с «Ливерпулем» (по 65) и держится на первой строчке таблицы.

«Челси» делит баллы с «Арсеналом» (по 50) и слетел на шестую.

«Челси» снова провалил топовый матч. Похоже, Сарри вообще не готовился к «Сити»

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