«Через 2 года будешь играть на месте Лингарда». Пиняев рассказал Савину о стажировке в «МЮ»

Бывший футболист, а сейчас блогер Евгений Савин взял интервью у 14-летнего игрока «Чертаново» Сергея Пиняева, проходившего стажировку в «МЮ», а еще у директора академии московского клуба Николая Ларина.

Сергей Пиняев, нападающий «Чертаново»

О кратких итогах стажировки

Тренеры меня хвалят. Двух недель более чем хватает, чтобы показать себя.

О футболистах «МЮ»

В принципе, все они очень дружелюбные. Дают понять, что они не высоко, могут отбить пятюню. Погба во время тренировки проходит и хлопает по плечу. Приятный человек на самом деле.

Что сильнее – чемпионат Москвы или футбол в академии «МЮ»

На данном этапе в России намного сильнее, потому что физически ребята подготовлены лучше. В Англии я один из самых высоких, а в России – один из самых низких. Я заметил, что здесь все постоянно обыгрывают друг друга. Потому что тренеры не запрещают брать игру на себя. В России все только на результат. Здесь, если ты попытаешься обыграть и потеряешь, тебе ничего не скажут.

До 18 лет контракт невозможен

По правилам ФИФА, я не могу находиться в структуре клуба из другой страны. Но, если будут звать на стажировку, то, конечно, буду приезжать.

Правда ли, что Сульшер подколол Лингарда?

Да, Сульшер сказал: «Через два года ты будешь играть на месте Джесси».

Николай Ларин, директор академии «Чертаново»

О том, как Пиняев мог оказаться в «Локомотиве»

Там произошло что-то. То ли не оплатили билеты от Саратова до Москвы ему или родителям. То ли посчитали, что в этом возрасте рано его брать. Пиняевы оттуда уехали и, по-моему, обиделись. Тогда у «Локомотива» руководство было не по этой футбольной части. Это не единичный случай. Именно в тот момент они не стали лечить Максима Глушенкова, мальчишку, которого сейчас мы продали в «Спартак». Они его не долечили – и он пришел к нам.

О качествах Сергея

Сильные – дриблинг на скорости и удар с двух ног. Слабые – игра головой и без мяча.

О возможном переходе в «МЮ»

Они хотят его забронировать до 18 лет. Как это будет выглядеть и что это за предложение – я пока не знаю. Они не зря говорят, что это лучшая стажировка молодого футболиста за 15 лет в их академии. Они это два раза сказали.

Это вторая стажировка Пиняева в «МЮ». В первой Пиняев забил 7 мячей, из них 5 – в одном тайме матча против «Бари».

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