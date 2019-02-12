Чемпион мира-1966 Гордон Бэнкс скончался на 82-м году жизни

Во вторник в возрасте 81 года скончался экс-вратарь сборной Англии Гордон Бэнкс.

Об этом стало известно благодаря твиту «Сток Сити», в котором клуб передал слова родственников Бэнкса.

«С невероятной грустью сообщаем, что Гордон скончался этой ночью. Он ушел тихо. Мы подавлены, но у нас столько счастливых воспоминаний о нем, что сложно гордиться кем-то больше, чем мы – им».

Гордон стал чемпионом мира со сборной Англии на домашнем ЧМ-1966.

Многие запомнят Бэнкса по легендарному сэйву на ЧМ-1970 – англичанин потащил сложнейший удар в исполнении Пеле.

Мужчина выступал за «Сток» в течение 10 лет, с 1967 по 1977 год.

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