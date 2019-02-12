«Робертсон до сих пор хуже меня». Окслейд-Чемберлен вернулся в общую группу впервые за 10 месяцев
Алекс в хорошем настроении.
Полтора месяца назад полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен провел первую за восемь месяцев тренировку, а 12 февраля впервые за 10 месяцев поработал с командой в общей группе на сборе в Испании.
Англичанин пребывал в прекрасном расположении духа. «Пересмотрите кадры тренировки – я буду претендовать на приз лучшему игроку месяца. Робертсон до сих пор не так хорош, как я», – в шутку заявил Алекс.
- «Ливерпуль» дозаявил Окслейд-Чемберлена на плей-офф Лиги чемпионов.
- Алекс получил травму в полуфинале ЛЧ-2017/18 с «Ромой» и не играл с апреля.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте