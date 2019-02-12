«Робертсон до сих пор хуже меня». Окслейд-Чемберлен вернулся в общую группу впервые за 10 месяцев

Полтора месяца назад полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен провел первую за восемь месяцев тренировку, а 12 февраля впервые за 10 месяцев поработал с командой в общей группе на сборе в Испании.

Англичанин пребывал в прекрасном расположении духа. «Пересмотрите кадры тренировки – я буду претендовать на приз лучшему игроку месяца. Робертсон до сих пор не так хорош, как я», – в шутку заявил Алекс.

«Ливерпуль» дозаявил Окслейд-Чемберлена на плей-офф Лиги чемпионов.

Алекс получил травму в полуфинале ЛЧ-2017/18 с «Ромой» и не играл с апреля.

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