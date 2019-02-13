«Спортсмен-веган рвал кресты 4 раза». Футболисты рискуют сломать карьеру из-за модных трендов

Современное общество с удовольствием придумывает новые челленджи и движения. Чем чаще селебрити постят о необычных увлечениях, тем больше людей им подражают, чтобы быть в тренде. Сейчас, например, модно быть веганом: об обновленном рационе питания рассказали Брэд Питт, Райан Гослинг, Дженнифер Лопес, Джаред Лето, Натали Портман и другие звезды. Согласно исследованию Веганского общества, за последние 10 лет в Великобритании число веганов увеличилось на 350%.

Конечно же, модное движение накрыло самый популярный британский спорт. В любви веганской культуре признались Эктор Бельерин, Джермейн Дефо, Фабиан Делф, Серхио Агуэро и Крис Смоллинг. Из них только Кун уточнил, что придерживается диете только по ходу сезона – в отпуске он набрасывается на мясо. У остальных посыл абсолютно одинаковый: овощи и злаки помогают избежать травм.

Бельерин включился в движение в конце прошлого сезона, когда устал от болей в лодыжках после матчей. Испанец планировал отказаться от мяса на пару недель и очистить организм, но втянулся. «Я почувствовал себя очень хорошо. Раньше переставлял будильник по пять раз, а сейчас встаю полным энергии. У меня были проблемы с лодыжками, а сейчас их даже не перематываю», – гордился Бельерин.

Эти слова Эктор произнес в самом начале сезона – до двух серьезных травм. В конце января испанец порвал крестообразные связки колена и, включая недавнее повреждение икроножной мышцы, точно пропустит большее 200 дней. Многовато для человека, который отказался от мяса ради профилактики травм. Учитывая, что за взрослую карьеру Бельерин пропустил лишь 11 матчей «Арсенала».

Аналогичные аргументы в защиту веганства приводил Смоллинг. «Я отказался от мяса, и теперь у меня меньше воспалений после игр. Восстановление происходит намного быстрее. У меня было много симптомов – после отказа от мяса они исчезли. Диета помогла мне значительно улучшить физическую форму», – отметил защитник «МЮ».

Англичанин влюбился в брокколи в конце сезона-2016/17, но травмы никуда не делись. Смоллинг забыл упомянуть про два повреждения, из-за которых пропустил 74 рабочих дня и 17 матчей «Манчестера». Точно так же разбиваются и доводы Агуэро, который включился в веганство в 2015-м: за этот период аргентинец проболел 166 дней и оставил команду в 29 играх.

Футболисты утверждают, что чувствуют себя намного лучше, но статистика доказывает обратное. Доктор Сара Шенкер, консультировавшая в питании «Челси» и «Тоттенхэм», уверена – дело в сознании.

«Веганство – просто модный тренд. Некоторые преимущества этого движения либо истолкованы неправильно, либо преувеличены. У веганов часто возникает ощущение, что они чувствуют себя лучше. Это эффект плацебо. Эти люди тренируют силу воли и отказываются от многих соблазнов. В конечном счете они внушают себе, что усилия не напрасны и им действительно стало лучше», – отметила Сара в интервью The Sun.

Слова Шенкер похожи на правду, но психологический фактор веганства еще не доказан. Зато отлично изучен вопрос прямого воздействия отказа от мяса на организм. Если обычный человек может подстроиться под этот тренд, то профессиональный спортсмен – нет. Об этом Eurosport.ru рассказала Анна Турушева: врач-диетолог ХК СКА, экс-диетолог ФК «Зенит», кандидат медицинских наук, доцент кафедры семейной медицины СЗГМУ им Мечникова.

– Какие продукты обязательны для профессионального футболиста?

– Рацион профессионального футболиста, как и рацион обычного человека, должен включать белки, жиры и углеводы: мясо, рыбу, птицу, молочные продукты, овощи, фрукты, хлеб, крупы. В рационе футболистов должно быть больше углеводов, чем у людей, не занимающихся спортом. Чем интенсивнее нагрузки, тем больше углеводов игроки должны потреблять.

В среднем: 6-7 грамм/кг массы тела. При интенсивных тренировках, особенно у людей астенического телосложения, потребности в углеводах могут достигать 10-12 грамм/кг в сутки.

– Сара Шенкер отметила, что веганство – модное движение. И добавила, что профессиональному спортсмену это принесет больше вреда, чем пользы.

– Абсолютно согласна. В теории, веганская диета потенциально может принести пользу спортсменам за счет увеличения в рационе антиоксидантов (полифенолов), витамина С, Е и углеводов, но исследования этого не подтвердили. Веганы находятся в риске развития дефицита витамина В12, железа, цинка, кальция, йода, жиров, омега-3, жирных кислот, витамина D, витамина А и белка. Следовательно, футболисты постоянно должны принимать различные БАДы, витамины и спортивное питание.

В среднем профессиональный спортсмен должен потреблять 100-130 грамм полноценного белка в сутки. Для веганов это проблематично, поэтому они должны дополнительно потреблять протеиновые коктейли/батончики, добавки с креатином и бета-аланином.

– Есть еще лакто-ово-вегетарианцы.

– Им намного проще, чем веганам. Они могут есть яйца и молочные продукты, которые являются хорошим источником полноценного белка. По данным EPIC-Oxford Study, 75% веганов не получают достаточно кальция и имеют высокий риск переломов. Недостаточное потребление жиров может негативно влиять также на уровень тестостерона у мужчин, который необходим для анаболических процессов и адаптации к тренировкам. По данным исследований, мужчины-веганы имеют статистически более низкие уровни андрогенов, чем всеядные.

– Травма Бельерина может быть связана с веганством?

– Полагаю, здесь прямая связь с изменением питания. По моему опыту, у вегетарианцев тургор кожи и эластичность связок меньше, чем у всеядных, а еще выше риск повреждений мышечного и связочного аппарата.

Решающую роль в процессе восстановления после травм играют витамины A, B, C, D, а также кальций, медь, железо, цинк, магний и белок. У веганов как раз часто наблюдается дефицит этих веществ.

Я знаю только одного профессионального спортсмена-вегетарианца – у него четыре раза случался разрыв крестообразных связок. Возможно, это было совпадение.

Диета Эктора БельеринаEurosport

Теперь взгляните на классический рацион Бельерина. Конечно, в «Арсенале» наверняка вталкивают в защитника протеиновые батончики и другое спортивное питание. Но очень сложно представить, как можно выжить в жесточайшей АПЛ на смузи и помидорках черри. Неудивительно, что болельщики раскритиковали физическую форму Эктора в этом сезоне.

В спорте есть еще один отличный пример веганства – Том Брэди. Шестикратный победитель Супербоула поддерживает движение и даже запустил в продажу собственную продукцию для веганов. Но американец понимает, что в тяжелом спорте без мяса никуда. Личный повар Брэди составил диету, на 80% состоящую из овощей, круп и бобовых. Но 20% рациона футболиста заполняет постное мясо: курица, индейка, лосось и говядина травяного откорма.

Брэди весит чуть более 100 кг – в европейском футболе такая мышечная масса ни к чему. Зато она важна в НФЛ или, например, в спортзале. Нужно ли есть только овощи, чтобы сбросить вес, как накачаться и не получить травму, необходимо ли мясо для большого бицепса? Ответил Павел Шанцев, КМС по пауэрлифтингу, тренер в сети Alex Fitness.

– Может ли бодибилдер быть веганом?

– Не только бодибилдер, но и человек, который пришел в зал и просто занимается своим телом, не может быть веганом. В этой диете нет основных микро- и макроэлементов. ДНК клеток животного белка ближе по составу, и человеческий организм легче его усваивает. В веганской диете этого не хватает.

– За счет чего растут мышцы?

– Наши мышцы состоят из аминокислот. Из животного белка организм получит их намного больше, чем из растительного. Эти аминокислоты обеспечивают восстановление после тяжелой работы мышц в зале или на тренировке. Не только в бодибилдинге, но и в других видах спорта.

Что касается именно строительства тела в зале, то чем лучше мышца восстанавливается, тем больше она становится в объеме.

Когда у вас болели мышцы после тренировки – это были так называемые микротравмы. То есть – урон, который вы нанесли мышце во время выполнения упражнений. Чтобы эти разрывы восстановить, необходимы аминокислоты (белок), и восстанавливая эти микротравмы, вы становитесь на этот микронадрыв больше и сильнее.

В животном белке больше всего коллагена и эластина (белков). Первый отвечает за прочность, второй – за эластичность сухожилий и связок. Нехватка этих компонентов может привести к надрывам и разрывам. Напомню, что сухожилия прикрепляют мышцу к кости, а связки – кость к кости. Мышцы и сухожилия в основном состоят из животного белка – их можно получить из курицы, рыбы, мяса, творога, молока и яиц.

– Что еще может влиять на травмы?

– На мой взгляд, разрыв крестов – самая распространенная травма в футболе. Это в первую очередь зависит от нагрузок, которые футболисты переносят. Но вот второй фактор, по моему мнению, самый важный – нехватка мышечной массы футболистов. Их мышцы в основном рассчитаны на более долгую работу, на выносливость (медленные мышечные волокна). Они не способны выдерживать резких сокращений, тем самым происходят или растяжения с разрывами мышц, или уже нагрузка переходит дальше на сухожилие, которое рвется, не выдерживая давления. Мышцы – это корсет как для позвоночника, так и для всех суставов организма. Чем они крепче, тем меньше проблем с суставами.

Быть веганом действительно круто, если ты против убийства и эксплуатации животных ради пищи. Это настоящий стиль жизнь, тип мышления, а для некоторых даже религия. Но очень легко запутаться в понятиях и отказаться от пищи, глядя на модные и неискренние инстаграмы селебрити. Совмещать запредельные нагрузки с облегченным питанием опасно. Еще опаснее, когда это делается под влиянием желания быть не как все.

Другие тексты Артема Буторина:

«Один мясоед ест, как 10 наших футболистов». Чем живет первый в мире веганский клуб

«Барса» и «Реал» 5 лет рубились только в Примере. До этого Моуринью вымотал Гвардиолу и вынудил уйти

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте