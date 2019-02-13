«Я так одевался 7 лет назад». Кевин де Брёйне раскритиковал прикид Александра Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне принял участие в шоу клубного телевидения Fashion Week и оценил внешний вид партнеров по команде.

Лишь два футболиста «Сити» заслужили негативный отзыв от Де Брёйне – Бернарду Силва и Александр Зинченко. Об украинском защитнике Кевин сказал следующее: «Без шансов. Фон красивый, а вот остальное... Ну, он молодой парень, вы сами видите. Я так одевался семь лет назад».

В прошедшем матче с «Челси» (6:0) Зинченко оформил две голевых передачи.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 65 очками. У «Ливерпуля» столько же баллов плюс матч в запасе.

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