«Я так одевался 7 лет назад». Кевин де Брёйне раскритиковал прикид Александра Зинченко
Зина не относится к числу главных модников в «Манчестер Сити».
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне принял участие в шоу клубного телевидения Fashion Week и оценил внешний вид партнеров по команде.
Лишь два футболиста «Сити» заслужили негативный отзыв от Де Брёйне – Бернарду Силва и Александр Зинченко. Об украинском защитнике Кевин сказал следующее: «Без шансов. Фон красивый, а вот остальное... Ну, он молодой парень, вы сами видите. Я так одевался семь лет назад».
- В прошедшем матче с «Челси» (6:0) Зинченко оформил две голевых передачи.
- «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 65 очками. У «Ливерпуля» столько же баллов плюс матч в запасе.
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