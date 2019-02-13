Тело Эмилиано Салы доставят в Аргентину 15 февраля

Тело погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салы доставят в Аргентину 15 февраля. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление мэра Прогресо – родного города игрока.

«Останки Эмилиано доставят в Прогресо в пятницу вечером. Поминки пройдут в здании рядом со штаб-квартирой «Сан-Мартина» [клуба, в котором Сала занимался в детстве – прим. Eurosport]. Думаю, что похороны состоятся в субботу. Но это решит семья», – заявил мэр. Его слова со ссылкой на AFP приводит Yahoo! Sports.

19 января Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити». В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров.

3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, позже спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.

Причиной смерти Эмилиано Салы стали травмы головы и тела

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