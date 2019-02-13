«Буду любить тебя вечно». Бразильянка призналась в романе с Салой и набила тату с девятым номером

Бразильская волейболистка «Безье Анжельс» Луиза Унгерер призналась, что у нее был тайный роман с погибшим форвардом «Нанта» Эмилиано Салой.

В интервью Globoesporte Унгерер сообщила, что разговаривала с футболистом за несколько часов до авиакатастрофы. Последний раз, по словам Луизы, они встречались на ее дне рождения за неделю до трагедии. Молодые люди познакомились, когда выступали во Франции, и начали общение через инстаграм.

«Эмилиано был счастлив, что переходит в «Кардифф», я была очень рада за него, – сказала Унгерер. – Играть в Премьер-лиге, лучшем турнире на свете, было его мечтой. Он был простым парнем с большим сердцем и без плохих мыслей. Очень удивлялся, когда люди на улице хвалили его за хорошую игру на поле».

Когда тело Салы достали со дна Ла-Манша, Луиза написала в инстаграме: «Как ты всегда говорил мне – спасибо за то, что ты есть. Буду любить тебя вечно». Девушка рассказала, как цеплялась за надежду, чтобы аргентинец вернулся, потому что появилось много людей, задававших ей жуткие вопросы о трагедии.

Эмилиано погиб в авиакатастрофе при перелете из Нанта в Кардифф 21 января. Поисковая операция продолжалась 2,5 недели, тело Салы извлекли из упавшего самолета на поверхность лишь 7 февраля.

Сейчас Луиза Унгерер закрыла инстаграм для всех пользователей. Также она сделала татуировку с цифрой 9 – игровым номером футболиста.

«Самолет бесплатно, если будешь забивать за «Кардифф». Эмилиано Салы больше нет

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