The Sun: «Челси» уволит Маурицио Сарри и заменит его экс-тренером «Реала» Зинедином Зиданом

«Челси» все ближе к отставке главного тренера Маурицио Сарри.

После разгромного поражения (0:6) от «Манчестер Сити» в чемпионате Англии у Сарри падает кредит доверия от руководства. У боссов «синих» также все сильнее зреет идея с приглашением на «Стэмфорд Бридж» Зинедина Зидана.

The Sun сообщает, что приход Зидана станет отличным вариантом для француза, который хочет попробовать силы в английской Премьер-лиге. Также появление Зизу в Лондоне приблизит Эдена Азара к подписанию нового контракта с клубом, потому что бельгиец боготворит Зинедина.

Главным претендентом на Зидана в АПЛ остается «Манчестер Юнайтед». Руководство манкунианцев хочет, чтобы бывший коуч мадридского «Реала» пришел на «Олд Траффорд» летом. Источники The Sun утверждают, что Уле-Гуннар Сульшер все еще находится в списках кандидатов на полноценный контракт с «МЮ».

Агент 46-летнего француза Ален Мильяччо уже говорил, что Зидан не хотел бы принимать клуб посреди сезона и вернется к работе летом. В начале февраля Зинедина видели в Лондоне – его засняли, выходящим из закусочной Locanda Locatelli с легендой «МЮ» Дэвидом Бекхэмом и главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

«Челси» идет на шестом месте в чемпионате Англии, отстает от топ-4 на одно очко и претендует на победу в Кубке Англии, Кубке Лиги и Лиге Европы.

Зидан принял «Реал» 4 января 2016 года и за 2,5 сезона выиграл 3 Лиги чемпионов.

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