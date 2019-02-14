Скончался экс-тренер молодежки «МЮ», воспитавший Дэвида Бекхэма, Пола Скоулза и Райана Гиггза

Бывший тренер молодежной команды «Манчестер Юнайтед», за которую выступали Дэвид Бекхэм и Райан Гиггз, Эрик Харрисон умер в возрасте 81 года.

«Мы крайне опечалены новостью о том, что бывший тренер молодежной команды Эрик Харрисон вчера ушел из жизни», – говорится в сообщении на официальном сайте «МЮ».

Харрисон начал сотрудничество с «красными дьяволами» в 1981 году. В 1992-м он привел команду, в составе которой играли Бекхэм, Гиггз, Ники Батт и Гари Невилл, к победе в молодежном Кубке Англии.

Впоследствии эти футболисты составили костяк основной команды манкунианцев, которой руководил Алекс Фергюсон. С 1996-го по 2003-й год «МЮ» шесть раз стал чемпионом Англии, дважды завоевал Кубок Англии, а в 1999 году выиграл Лигу чемпионов.

Также Харрисон занимался футбольным воспитанием Фила Невилла, Пола Скоулза и Робби Сэвиджа.

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