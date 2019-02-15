После оглушительного влета на «Этихаде» Маурицио Сарри услышал финальный свисток и как можно быстрее убежал в раздевалку. Хосеп Гвардиола стремился к итальянцу, чтобы пожать руку, и сильно удивился, когда Сарри пролетел мимо. Пепа перехватил Джанфранко Дзола, который объяснил тренеру «Сити»: ми скузи, тяжелый день, пойми его.

В Англии сразу объявили день специалистов по тактике и психологии. «Кажется, Сарри превратил «Челси» в «Арсенал», – сказал Джейми Каррагер в эфире Sky Sports. «Высокий прессинг от Канте и Баркли был смелым, но абсолютно глупым», – приложил итальянца Лиам Туоми из ESPN. «Жаловаться на Сарри – это как ныть, что бойфренд-стриптизер раздевается перед другими. Нужно знать, что выбираешь», – затвитил редактор сайта Ди Марцио Давид Амойял. Очередь из палачей была длиннее, чем на выставку Куинджи после похищения картины про Крым.

Маурицио Сарри («Челси»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)Getty Images

Да, Маурицио поплыл – явно не справляется с тактикой, большими матчами и делает виноватыми игроков. По непроверенным данным, после 0:6 от «Сити» тренер даже сказал Маркосу Алонсо: «Найди другую работу, в футболе ты бесполезен». На пресс-конференции же Сарри пообещал: «Я точно стану лучше, этот сезон станет для меня уроком. Это нормально, когда после семи-восьми лет тренерской карьеры у тебя получается не такой успешный год, как раньше. На таком учишься, я не сдаюсь и не жалуюсь».

Ладно, если вы пристально следите за английским футболом, то знаете, что эти слова произнес не Маурицио Сарри. Автор цитаты – Хосеп Гвардиола, время – через три дня после второго поражения от «Челси» в сезоне-2016/17. В первый год на «Этихаде» Пеп дважды влетел «синим» в чемпионате, попал 0:4 «Эвертону» и к середине января шел пятым вне зоны ЛЧ. Его риторика очень напоминала Сарри: нам нужно время, соперникам везет, у клуба трудный период, но все пройдет.

Коучей легко сравнивать, потому что стиль обоих невозможно поставить команде за одно лето, это видно даже по результатам. «Наполи» Сарри ввязался в драку с «Ювентусом» в третий сезон Маурицио – и «Манчестер Сити» Гвардиолы стал чемпионом с восемью рекордами лиги на втором году работы Пепа.

Они встречались лично в июне 2018-го перед назначением итальянца в «Челси». «Хосеп сказал, что первый сезон в Англии будет очень трудным, – поделился с The Telegraph Маурицио. – В «Сити» невозможно прокачать сразу 20 футболистов. Он посоветовал в первый год работать только с 14 игроками, потому что нужно намного больше времени, чтобы сделать лучше весь состав, а в АПЛ это невероятно сложно».

Опять же вспомните Неаполь. Сарри в третий сезон в «Наполи» обошелся почти без усиления, зато идеально шлифовал ростер. К последнему году коуча с сигарой Аллан, Хюсай, Милик, Зелиньский, Диавара и Рог уже были в команде и готовились к охоте на «Ювентус».

На «Стэмфорд Бридж» сложные менеджеры со странными взглядами на трансферную политику. Марина Грановская подвезла новому алленаторе Джорджиньо, Ковачича, Игуаина и Аррисабалагу, но лучше бы не забирала Фабрегаса. После отъезда Сеска у Сарри в центре поля осталось четыре человека на три слота в старте (плюс Ампаду для слабаков из Кубков). Вероятно, эмоциональный спич «Я не могу их мотивировать» после 0:4 от «Борнмута» относился к Канте или Ковачичу, ведь им почти гарантировано место в основе – играть больше некому.

Сарри под жесточайшим стрессом – игра не клеится, медиа хлещет его по обеим щекам, боссы требуют камбэк в Лигу чемпионов. Под давлением он повторяет ошибки Антонио Конте: первым делом Маурицио ослабил диету для игроков, чтобы расслабить их после тирана, а сейчас назначает утренние тренировки на день матча. Впрочем, это единственный стратегический просчет Сарри – опыт в «Наполи» говорит о том, что результат придет, только не сразу.

Маурицио Сарри («Челси»)Getty Images

«Челси» не о чем беспокоиться: «синие» все еще играют в трех турнирах, в каждом из которых они в топ-3 фаворитов. Дергаться в феврале и убирать тренера-стратега с действующим трехлетним контрактом – гиперглупо. Следующим летом в Лондон высадится Палисик, привыкнет к британским газонам Игуаин, а Сарри проведет еще одно межсезонье, в которое поставит нужную игру. Каждый день тактической долбежки для бывшего клерка важнее новичков, за которых Абрамович выписывает чеки с семью нулями.

«Не могу мотивировать игроков «Челси». Почему Сарри проигрывает трофеи

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