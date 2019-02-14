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«МЮ» показал рекордную прибыль за квартал, несмотря на увольнение Жозе Моуринью

«МЮ» показал рекордную прибыль за квартал, несмотря на увольнение Моуринью
Eurosport

16 мин. назад

У клуба хорошо идут дела.

«Манчестер Юнайтед» опубликовал финансовый отчет за последние три месяца, согласно которым клуб потратил 22,39 млн евро на увольнение Жозе Моуринью и его помощников в декабре, пишет The Independent.

Несмотря на эти потери, «Юнайтед» все же получил рекордный доход в последнем квартале прошлого года в размере 238,26 млн евро.

  • Вице-президент клуба Эд Вудворд прогнозирует доход в более чем в 700 млн евро по итогам финансового года.
  • «МЮ» проиграл «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2.
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