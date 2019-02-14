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Терри поздравил жену с Днем святого Валентина, выложив ее фото в купальнике на фоне лайнера и моря
Зачем все эти зарисовки?
Бывший защитник сборной Англии и «Челси» Джон Терри поздравил жену Тони с Днем всех Влюбленных с помощью необычного фото.
На нем жена Терри позирует в купальнике на фоне моря и яхты. При этом море движется, а девушка и корабль остаются на месте.
- Отношения между Джоном и Тони начались в 2000 году. Пара поженилась 7 лет спустя.
- В 2006-м девушка родила Терри двойняшек Джорди Джона и Саммер Роуз.
- В прошлом году Терри в последний момент отказался от перехода в «Спартак».
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