Терри поздравил жену с Днем святого Валентина, выложив ее фото в купальнике на фоне лайнера и моря

Бывший защитник сборной Англии и «Челси» Джон Терри поздравил жену Тони с Днем всех Влюбленных с помощью необычного фото.

На нем жена Терри позирует в купальнике на фоне моря и яхты. При этом море движется, а девушка и корабль остаются на месте.

Отношения между Джоном и Тони начались в 2000 году. Пара поженилась 7 лет спустя.

В 2006-м девушка родила Терри двойняшек Джорди Джона и Саммер Роуз.

В прошлом году Терри в последний момент отказался от перехода в «Спартак».

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