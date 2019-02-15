Прохожий засек Бекхэма с телефоном за рулем – теперь Дэвид отправится в суд
В Англии чтят закон.
Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за использование мобильного телефона за рулем автомобиля.
В ноябре прошлого года Дэвида с телефонной трубкой в кресле Bentley заметил прохожий в центре Лондона. В Англии это строго запрещено законом. Знаменитому футболисту еще не предъявили обвинения, однако его уже уведомили о начала судебного разбирательства в связи с этим эпизодом, сообщает Sky News.
Это уже не первое нарушение экс-футболистом правил дорожного движения. В сентябре 2018-го Бекхэм избежал наказания за превышение скорости, поскольку уведомление от властей о правонарушении пришло к нему слишком поздно.
- Слушания назначены на 19 марта в магистратском суде лондонского района Бромли.
- Если Бекхэм будет признан виновным, то ему грозит начисление шести штрафных баллов из 12 возможных, то есть при повторном подобном нарушении его водительские права будут немедленно аннулированы и не будут подлежать восстановлению в течение трех лет.
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