Прохожий засек Бекхэма с телефоном за рулем – теперь Дэвид отправится в суд

Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за использование мобильного телефона за рулем автомобиля.

В ноябре прошлого года Дэвида с телефонной трубкой в кресле Bentley заметил прохожий в центре Лондона. В Англии это строго запрещено законом. Знаменитому футболисту еще не предъявили обвинения, однако его уже уведомили о начала судебного разбирательства в связи с этим эпизодом, сообщает Sky News.

Это уже не первое нарушение экс-футболистом правил дорожного движения. В сентябре 2018-го Бекхэм избежал наказания за превышение скорости, поскольку уведомление от властей о правонарушении пришло к нему слишком поздно.

Слушания назначены на 19 марта в магистратском суде лондонского района Бромли.

Если Бекхэм будет признан виновным, то ему грозит начисление шести штрафных баллов из 12 возможных, то есть при повторном подобном нарушении его водительские права будут немедленно аннулированы и не будут подлежать восстановлению в течение трех лет.

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