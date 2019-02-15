Марк Овермарс: «Арсенал» не купил игрока на место Алексиса Санчеса, так что он мог бы вернуться»

Бывший нападающий «Арсенала» Марк Овермарс считает, что чилиец Алексис Санчес мог бы рассмотреть вариант с возвращением в лондонский клуб.

«Я очень уважаю Алексиса, потому что он чертовски здорово играл за «Арсенал». Не знаю только, было ли правильным его решение уйти. После ухода Алексиса «Арсенал» пытался подписать подобного игрока, но это ни к чему не привело. Поэтому он может вернуться обратно», – приводит слова Овермарса Goal.

Алексис перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе прошлого года. Взамен «Арсенал» получил Генриха Мхитаряна.

В чемпионате Англии-2018/19 Санчес провел 14 матчей, забил один мяч и отдал 3 голевых передачи.

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