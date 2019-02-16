Алекс Фергюсон вернется на «Олд Траффорд» в качестве тренера «МЮ» на матч в честь 20-летия требла

Сэр Алекс Фергюсон станет главным тренером «МЮ» на благотворительном матче, посвященном 20-летию требла «дьяволов». Манкунианцы встретятся с «Баварией» 26 мая. Отмечается, что в игре примут участие многие футболисты, выступавшие за «МЮ» в чемпионском сезоне.

В 1999 году именно в финале Лиги чемпионов с немцами «МЮ» оформил требл. «Я действительно с нетерпением жду этого особенного дня на «Олд Траффорд». Будет здорово увидеть знакомые лица, и это великолепная возможность поддержать работу фонда «Манчестер Юнайтед», – цитирует Фергюсона сайт английского клуба.

В мае 2018 года Фергюсон перенес инсульт, но восстановился и вернулся к прежней жизни. Сейчас шотландец консультирует нынешнего тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера.

В финале ЛЧ-1999 «МЮ» победил «Баварию» со счетом 2:1.

Оба мяча англичан были забиты уже в добавленное время.

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