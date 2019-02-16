Клуб из шестой лиги Англии сыграл в радужной форме в знак поддержки ЛГБТ-сообщества
Интересная инициатива.
Английский клуб «Олтринхэм», выступающий в Северной Национальной лиге, выступил с акцией против гомофобии в футболе.
Игроки «Олтринхэм» вышли на игру против «Брэдфорд Парк Авеню» в футболках радужной расцветки в знак поддержки ЛГБТ-комьюнити.
- Матч между командами завершился вничью – 1:1.
- Северная Национальная лига вместе с Южной Национальной лигой образует шестой уровень системы футбольных лиг Англии.
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