Клуб из шестой лиги Англии сыграл в радужной форме в знак поддержки ЛГБТ-сообщества

Английский клуб «Олтринхэм», выступающий в Северной Национальной лиге, выступил с акцией против гомофобии в футболе.

Игроки «Олтринхэм» вышли на игру против «Брэдфорд Парк Авеню» в футболках радужной расцветки в знак поддержки ЛГБТ-комьюнити.

Матч между командами завершился вничью – 1:1.

Северная Национальная лига вместе с Южной Национальной лигой образует шестой уровень системы футбольных лиг Англии.

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