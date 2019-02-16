Twitter

Клуб из шестой лиги Англии сыграл в радужной форме в знак поддержки ЛГБТ-сообщества

Клуб из шестой лиги Англии сыграл в радужной форме в знак поддержки ЛГБТ-сообщества
Eurosport

1 час назад

Интересная инициатива.

Английский клуб «Олтринхэм», выступающий в Северной Национальной лиге, выступил с акцией против гомофобии в футболе.

Игроки «Олтринхэм» вышли на игру против «Брэдфорд Парк Авеню» в футболках радужной расцветки в знак поддержки ЛГБТ-комьюнити.

  • Матч между командами завершился вничью – 1:1.
  • Северная Национальная лига вместе с Южной Национальной лигой образует шестой уровень системы футбольных лиг Англии.

«Лучшие пожелания гей-гуннерам». «Арсенал» напутствовал ЛГБТ-фанатов, собравшихся на демонстрацию

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме и смотри яркие фото

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте