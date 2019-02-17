В родном городе Эмилиано Салы состоялась церемония прощания с футболистом

В субботу жители Аргентины попрощались с футболистом «Кардиффа» Эмилано Салой, тело которого было извлечено из обломков самолета и опознано 7 февраля.

Церемония прощания стартовала в Прогресо, родном городе Салы, на территории одноименного футбольного клуба, где началась карьера аргентинца. Помимо родственников, друзей и поклонников на похороны прибыл главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок, пишет BBC.

20 января «Кардифф» потратил на форварда «Нанта» около 20 млн евро – Эмилиано стал рекордно дорогим приобретением клуба, но дебютировать не успел.

За всю карьеру в 200 матчах Сала оформил 73+19.

Эмилиано Сала признан погибшим. Хронология трагедии

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