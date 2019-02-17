Getty Images

В родном городе Эмилиано Салы состоялась церемония прощания с футболистом

В родном городе Салы состоялась церемония прощания с футболистом
Eurosport

42 мин. назад

Самый печальный результат двух поисковых операций.

В субботу жители Аргентины попрощались с футболистом «Кардиффа» Эмилано Салой, тело которого было извлечено из обломков самолета и опознано 7 февраля.

Церемония прощания стартовала в Прогресо, родном городе Салы, на территории одноименного футбольного клуба, где началась карьера аргентинца. Помимо родственников, друзей и поклонников на похороны прибыл главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок, пишет BBC.

  • 20 января «Кардифф» потратил на форварда «Нанта» около 20 млн евро – Эмилиано стал рекордно дорогим приобретением клуба, но дебютировать не успел.
  • За всю карьеру в 200 матчах Сала оформил 73+19.

Эмилиано Сала признан погибшим. Хронология трагедии

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте