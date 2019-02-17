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Mirror: «МЮ» вступил в переговоры по Дибале и Икарди и хочет включить в сделку Лукаку
Пришло время больших рокировок.
«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с форвардом Ромелу Лукаку, чтобы на его место купить Пауло Дибалу из «Ювентуса» или Мауро Икарди из «Интера».
Как сообщает Mirror, «дьяволы» уже вступили в переговоры с клубами Серии А. «Юнайтед» рассчитывает оформить сделку по любому из футболистов за 113 млн евро, куда уже будет включен бельгийский нападающий, оцененный в 78 миллионов.
Самые активные слухи об уходе водятся вокруг Икарди. В пятницу «Интер» уже лишил футболиста повязки капитана.
- За 20 матчей сезона Икарди оформил 9+2.
- В 23 матчах АПЛ Лукаку забил 8 мячей и сделал 1 голевой пас.
- Дибала в 21 матче Серии А заработал 3+6.
Лукаку меньше забивает и чаще ошибается. Но фанаты зря гонят его из «МЮ»
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