Уле-Гуннар Сульшер: «Перед голом Алексис Санчес похож на бутылку, из которой не выливается кетчуп»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер похвалил страйкерские скиллы нападающего «дьяволов» Алексиса Санчеса в юмористически-метафоричном стиле.

«Перед голом Санчес похож на бутылку, из которой ты никак не можешь вылить кетчуп. Зато когда это удается сделать, то выходит классно», – цитирует Сульшера манчестерский журналист Билл Райс.

Санчес перешел в «МЮ» в январе 2018-го в результате размена на Генриха Мхитаряна.

В 14 матчах АПЛ-2018/19 чилиец офрмил 1+3.

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