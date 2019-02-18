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Уле-Гуннар Сульшер: «Перед голом Алексис Санчес похож на бутылку, из которой не выливается кетчуп»
Оригинальное сравнение.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер похвалил страйкерские скиллы нападающего «дьяволов» Алексиса Санчеса в юмористически-метафоричном стиле.
«Перед голом Санчес похож на бутылку, из которой ты никак не можешь вылить кетчуп. Зато когда это удается сделать, то выходит классно», – цитирует Сульшера манчестерский журналист Билл Райс.
- Санчес перешел в «МЮ» в январе 2018-го в результате размена на Генриха Мхитаряна.
- В 14 матчах АПЛ-2018/19 чилиец офрмил 1+3.
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