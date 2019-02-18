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Standard: «МЮ» готов заплатить «Тоттенхэму» 38 млн евро компенсации за Маурисио Почеттино

Standard: «МЮ» готов заплатить «Тоттенхэму» 38 млн евро компенсации за Почеттино
Eurosport

1 час назад

А как же успехи Сульшера?

«Манчестер Юнайтед» готов материально вложиться в перехват Маурисио Почеттино у «Тоттенхэма».

По информации Standard, «МЮ» собирается закрыть оставшиеся по контракту «Тоттенхэма» с Почеттино 4 года компенсацией в 38 млн евро. В манчестерском клубе до конца сезона-2018/19 роль и.о. главного тренера исполняет Уле-Гуннар Сульшер.

  • Маурисио тренирует «Тоттенхэм» с 2014 года.
  • В качестве коуча «шпор» аргентинский специалист становился тренером месяца АПЛ в апреле 2017-го.

У грандов АПЛ новый фетиш. Сульшер, Почеттино и Эмери возродили схему, о которой забыли все

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