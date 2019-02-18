The Sun: Зидан возглавит «Челси», если лондонцы сохранят Азара и выделят 220 млн евро на трансферы

Французский тренер Зинедин Зидан заинтересован в работе в «Челси» и готов возглавить лондонский клуб при соблюдении двух условий.

Коуч требует сохранить в команде бельгийского полузащитника Эдена Азара, а также выделить на летнее усиление 220 миллионов евро, сообщает The Sun.

Последним клубом Зинедина был мадридский «Реал», из которого он ушел по окончании сезона-2017/18.

С «бланкос» Зидан трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

«Челси» идет на шестом месте в АПЛ, отставая от зоны ЛЧ на одно очко.

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