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The Sun: Зидан возглавит «Челси», если лондонцы сохранят Азара и выделят 220 млн евро на трансферы
Деловой француз.
Французский тренер Зинедин Зидан заинтересован в работе в «Челси» и готов возглавить лондонский клуб при соблюдении двух условий.
Коуч требует сохранить в команде бельгийского полузащитника Эдена Азара, а также выделить на летнее усиление 220 миллионов евро, сообщает The Sun.
- Последним клубом Зинедина был мадридский «Реал», из которого он ушел по окончании сезона-2017/18.
- С «бланкос» Зидан трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.
- «Челси» идет на шестом месте в АПЛ, отставая от зоны ЛЧ на одно очко.
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