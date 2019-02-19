Собака Эмилиано Салы пришла на похороны хозяина

Собака погибшего аргентинского футболиста Эмилиано Салы пришла на похороны хозяина.

Прощание с игроком состоялось 17 февраля в его родном городе Прогресо. На похороны вместе с сестрой Салы Роминой пришел черный лабрадор по имени Нала. После смерти Эмилиано Ромина забрала собаку себе.

Лабрадор Нала сидит у входаGetty Images

«Мы и не думали отдать Налу в приют. Хочу, чтобы люди знали об этом», – приводит слова Ромины The Sun.

Самолет с Салой и пилотом Дэвидом Айботтсоном разбился над Ла-Маншем 22 января.

4 февраля на месте крушения было обнаружено и опознано тело футболиста. Айботтсон считается пропавшим без вести.

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