Экс-коуч «Арсенала» Арсен Венгер получил награду Laureus World Sports за вклад в развитие спорта

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил премию Laureus World Sports Lifetime Achievement за вклад в развитие спорта.

Награду Арсену вручили экс-игрок «Арсенала» Сеск Фабрегас и бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро. «У меня была длинная карьера, но моя страсть к футболу не изменилась. Моя страсть к людям не изменилась.

И мы не раз становились свидетелями: когда человек в своем лучшем проявлении сталкивается со спортом в лучшем проявлении, жизнь становится искусством», – отметил Венгер.

Француз покинул «Арсенал» по окончании сезона-2017/18.

Под его руководством «канониры» трижды выигрывали АПЛ и семь раз – Кубок Англии.

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