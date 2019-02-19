Eurosport
Ведущая клубного ТВ «Челси» очень любит раздеваться. Вот фото, которые можно смотреть при маме
Buzz
Софи Роуз против цензуры.
У фанатов «Челси» отвратительное настроение от последних результатов команды. Но есть утешение – клубное ТВ, где работает Софи Роуз. Девушка болеет за «Челси» со времен Терри, Лэмпарда и Коула. Впервые она попала на футбол в 16 и пропала с головой.
У Софи невероятно горячий инстаграм. Оказывается, она очень не любит одежду.
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