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Агент Салы предложил «Кардиффу» открытую встречу, чтобы обелить свой образ после смерти клиента

Агент Салы предложил «Кардиффу» открытую встречу, чтобы обелить свой образ после смерти клиента
Eurosport

42 мин. назад

В адрес Вилли Маккея и его семьи сыплются угрозы.

Агент погибшего футбоилиста Эмилиано Салы Вилли Маккей хотел провести с последним клубом клиента, «Кардиффом», публичную встречу, чтобы убедить болельщиков в непричастности к гибели аргентинца.

Вилли сообщил Sky Sports, что после смерти игрока в его адрес посыпались угрозы, потому что именно агент занимался бронированием и покупкой авиабилетов для Салы. Маккей отрицает вину и добавил, что билетами также занимались штатные сотрудники «Кардиффа», и через издание обратился к клубу с предложением организовать публичную встречу. Он уточнил, что ожидает участия Винсента Тана (владелец клуба), главного тренера Нила Уорнока и главных менеджеров, а также присутствия журналистов. «Кардифф» заявил Sky Sports, что отклонил предложение Маккея.

  • 21 января самолет, в котором находился Сала, пропал над Ла-Маншем. 7 февраля тело футболиста было найдено на дне пролива и опознано.
  • В январе Эмилиано перешел из «Нанта» в «Кардифф» за 20 млн евро.

Собака Салы пришла на похороны хозяина

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