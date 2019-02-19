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Агент Салы предложил «Кардиффу» открытую встречу, чтобы обелить свой образ после смерти клиента
В адрес Вилли Маккея и его семьи сыплются угрозы.
Агент погибшего футбоилиста Эмилиано Салы Вилли Маккей хотел провести с последним клубом клиента, «Кардиффом», публичную встречу, чтобы убедить болельщиков в непричастности к гибели аргентинца.
Вилли сообщил Sky Sports, что после смерти игрока в его адрес посыпались угрозы, потому что именно агент занимался бронированием и покупкой авиабилетов для Салы. Маккей отрицает вину и добавил, что билетами также занимались штатные сотрудники «Кардиффа», и через издание обратился к клубу с предложением организовать публичную встречу. Он уточнил, что ожидает участия Винсента Тана (владелец клуба), главного тренера Нила Уорнока и главных менеджеров, а также присутствия журналистов. «Кардифф» заявил Sky Sports, что отклонил предложение Маккея.
- 21 января самолет, в котором находился Сала, пропал над Ла-Маншем. 7 февраля тело футболиста было найдено на дне пролива и опознано.
- В январе Эмилиано перешел из «Нанта» в «Кардифф» за 20 млн евро.
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