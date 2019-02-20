Independent: Леонид Слуцкий попал в шорт-лист «Челси» на замену Маурицио Сарри

Руководство «Челси» решило обезопасить себя на случай увольнения Маурицио Сарри после полугода работы Лондоне.

Independent пишет, что вероятным вариантом на смену Сарри станет Леонид Слуцкий, чей «Витесс» идет на пятом месте в чемпионате Нидерландов. Экс-коуч ЦСКА и владелец «Челси» Роман Абрамович хорошо знакомы, к тому же Леонид Викторович проходил стажировку в Англии перед работой в «Халле». Второй вариант – экс-футболист «синих» Фрэнк Лэмпард, который сейчас тренирует клуб Чемпионшипа «Дерби Каунти».

Финал Кубка Лиги против «Сити» может стать последним для Сарри матчем на посту главного тренера «синих», если его результат будет неудачным.

21 февраля состоится ответная игра в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Мальмё».

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