Зидан правда может возглавить «Челси». Он точно нравится Абрамовичу, но есть проблема

На этой неделе сайт The Sun сорвал трафик феерическим инсайдом: оказывается, «Челси» может назначить Зидана вместо Сарри. У Зизу, по версии британского таблоида, всего три условия: сохранить Азара любой ценой, отодвинуть Грановскую от кадровой политики, получить 230 млн евро на трансферы. Разумеется, новость моментально разлетелась по всем остальным спортивным ресурсам, хотя такие посты должны вызывать лишь хохот.

Изобретать подобные инсайды проще, чем собирать пазл из четырех фрагментов. Во-первых, тень Зидана висит над Европой ровно с тех пор, как он ушел из «Мадрида»: сначала Зинедин должен был возглавить Францию после ЧМ (не срослось), затем «Ман Юнайтед» вместо Моура (ой), а потом «Баварию» вместо Ковача (Нико пока жив). Вывод элементарен: как только кресло любого коуча из топ-команды раскачивается до неприличной амплитуды, всплывает фигура Зизу. Сейчас прессуют Сарри – логично, что английские журналисты уже подготовили ему замену.

Во-вторых, любовь Зидана к Азару тоже далеко не сюрприз: француз упрашивал Переса взять Эдена в «Реал», но тот жалел деньги, запускал переговоры по другим игрокам и делал вид, что не слышит Зинедина. Соответственно, этот пункт The Sun максимально очевиден – провести логическую цепочку смог бы даже младший выпускающий редактор газеты «Мытищинский вестник».

Зинедин ЗиданGetty Images

Дальше – снова банальщина. Зидан первым делом потребовал отстранить Грановскую, серьезно? Феерическая чушь: тезис про Марину напрашивается сам самой (у этой леди имидж дьявола), но ни один здравомыслящий коуч заранее не попрет против правой руки владельца клуба. Особенно спокойный, рассудительный и рациональный Зизу, который привык сотрудничать, а не разрушать.

История про 230 млн евро – тоже тотальная нелепость. Это же не Transfermarkt – в жизни нельзя раскидать бюджет на пятерых звезд и моментально привезти их в Лондон. Зизу мог попросить конкретных футболистов, но не деньги. Особенно если учесть, что речи о моментальном назначении не идет – Зинедина, по версии The Sun, должны презентовать летом. Кто знает, какими будут рынок и цены через полгода? Да никто. К сожалению, в этот раз британские медиа разочаровали – их выдумки слишком поверхностные.

Парадокс в том, что Зидан действительно кажется основным кандидатом на должность следующего постоянного тренера «Челси». Конечно, пока нельзя окончательно списывать Сарри и забывать про теорию «черного лебедя» (Слуцкий сменит Маурицио до конца сезона, выиграет все матчи, очарует Романа и Марину, получит контракт), но Зинедина очень легко представить коучем «Челси».

Француз соответствует всем критериям Абрамовича. Начнем с того, что Зидан – топ-игрок, а русские олигархи таких обожают: например, Сергей Галицкий дружил с Шалимовым и Широковым, а тот же Роман Аркадьевич выделял Лэмпарду и Терри знаменитую яхту Pelorus. Кроме того, Зинедин – модный тренер, а в «Челси» на постоянку берут только таких: Моура (ЛЧ с «Порту»), Сколари (три крутых турнира с Португалией), Анчелотти (легенда «Милана»), Боаша (снес всех в ЛЕ), Конте (вернул «Юве» на трон, создал симпатичную Италию) и Сарри (стал востребованным благодаря стилю и продвинутой статистике).

Зидан с его фантастическим резюме идеально вписывается в этот ряд – у него больше шансов, чем у любого Дзолы. В теории ближайший конкурент Зинедина – Диего Симеоне, но он недавно подписал очередной жирный контракт с «Атлетико», поэтому его переезд в Лондон маловероятен.

Зинедин Зидан («Реал Мадрид»), Лига чемпионовGetty Images

И самое главное. Абрамович подпишет Зизу не ради чемпионата Англии (этих титулов у Романа полно), а исключительно под Лигу чемпионов. В прошлом сезоне вернее всех выразился Эмери: «Сейчас ЛЧ – девушка «Реала». Эту фразу Унаи произнес за месяц до третьей победы – видимо, уже тогда знал, что «Мадрид» всех разорвет. Хозяин «Челси» тоже прекрасно понимает: нельзя случайно взять этот Кубок трижды подряд – Зинедин явно владеет какими-то лайфхаками, которые помогут лондонцам повторить триумф 2012 года.

Так что коллеги из The Sun не учли ключевой фактор. Важнейшее условие Зидана – участие в Лиге чемпионов, куда «Челси» рискует не попасть. И решать эту проблему нужно уже сейчас, иначе Зинедина не примагнитят ни деньги, ни власть, ни сам Эден Азар.

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