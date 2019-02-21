The Telegraph: юристы «Кардиффа» докажут, что контракт Эмилиано Салы был недействительным

Форвард «Кардиффа» Эмилиано Сала, разбившийся во время авиакатастрофы над Ла-Маншем, мог подписать недействительный контракт с английским клубом.

Подписанное аргентинцем соглашение не соответствовало требованиям Премьер-лиги, поэтому его возвратили для изменений и переподписания. Отмечается, что это не редкость при переходах.

Юристы «Кардиффа» попытаются использовать этот факт в суде с «Нантом» и будто настаивать, что фактически Эмилиано еще не стал их игроком, сообщает The Telegraph. В случае успеха «Кардифф» будет освобожден от каких-либо выплат французскому клубу.

Самолет с Салой и пилотом Дэвидом Айботтсоном разбился над Ла-Маншем 22 января.

4 февраля на месте крушения было обнаружено и опознано тело футболиста. Айботтсон считается пропавшим без вести.

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