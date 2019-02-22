«Трамп – ксенофоб, а Россия влияла на американские выборы». Линекер – о политике, Брексите и ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Англии, а сейчас телеэксперт Гари Линекер дал большое интервью Марии Командной.

Что расстроило на ЧМ-2018

Меня расстроила только одна вещь. Многих испугала информация в СМИ, и многие люди из Англии просто не приехали. Они боялись, что их недружелюбно встретят. Это было неправдой, как сейчас говорят – фейк ньюс. Только после того, как Англия добралась до четвертьфинала, болельщики стали приезжать, хотя обычно их много с самого начала таких турниров.

Вмешивалась ли Россия в американские выборы

Да, влияла, и на Брексит тоже. Я бы очень удивился, если бы узнал, что нет никакой связи между Трампом и его отелями, строящимися в России.

Об отношении к Трампу

Я думаю, что он нарцисс, женоненавистник, ксенофоб и хам. И вообще он очень неприятный человек. Мне не нравится, как он себя ведет. Его манеры не соответствуют тому, как должен себя вести президент.

Дональд ТрампEurosport

О Путине

Путин действительно очень эрудированный и умный. Я предполагаю, что он сделал Россию сильнее. Хотя я не знаю, я не эксперт, а просто высказываю свою точку зрения.

О влиянии Брексита на футбол

В любом случае определенное влияние он окажет. Сейчас можно совершать трансферы в ЕС беспрепятственно. Для игроков сейчас достаточно просто перейти в АПЛ. Для тех игроков, которые приходят не из европейских клубов существуют требования по квалификации. Они, к примеру, должны сыграть много матчей за сборную. Если не найдется лазейка, то придется применить такие же правила к европейским клубам. Командам АПЛ это не понравится.

Почему Нэвилл и Анри провалились как тренеры

Я, например, никогда не рассматривал тренерскую деятельность как что-то интересное для меня. Они приняли непростые вызовы в сложные времена для клубов. Одна из причин – отсутствие терпеливости к тренерам. Хотя Гари Нэвилл никогда не создавал впечатление человека, способного задержаться где-либо надолго. Только потому что ты хороший футболист, ты не будешь хорошим тренером. Это абсолютно разные роли.

О Моуринью

Он немного сбился с пути в Манчестере. Он критиковал игроков, обвинял всех в клубе, и это не оказалось эффективным. Когда он впервые приехал в эту страну, даже после разрыва с «Челси», в нем был шарм, присутствовала какая-то искра, задор. В «МЮ» было все по-другому, очевидно, они просто не совместились. Так происходит, это не значит, что он не будет успешным тренером где-либо еще.

Жозе МоуриньюGetty Images

О фаворите АПЛ

Какое-то время я делал ставку на «Ливерпуль», так что я останусь при этом же мнении. Думаю, у них весьма высокие шансы. Единственное, что меня беспокоит, так это травмы некоторых их звезд.

Ужин с Клоппом, ужин с Месси или ужин с женщиной, которая ждет того, чтобы впоследствии позавтракать.

У меня могут быть проблемы, если я выберу последний вариант. Ужин с Месси, конечно!

Были ли моменты, когда стоило Линекеру дать желтую?

Помню матч с Францией на Евро-1992. Во время этого матча французский игрок Базиль Боли – он был очень крупным, помнишь? – обхватил меня сзади медвежьей хваткой. Я не мог пошевелиться, даже дышать не мог. И я подумал, что он может мне сломать ребра. И я наступил ему на большой палец. Если бы рефери увидел это, наверное, мне бы показали желтую карточку. Но я не мог дышать.

Самое обидное поражение в карьере

Нет, это не матч с Аргентиной и Рукой бога. Наверное, полуфинал ЧМ-1990 и поражение по пенальти. Мы были лучше. Немцы оказались хороши, но мы были великолепны. Сложно передать ощущения от проигрыша, когда до финала остается совсем чуть-чуть. В дополнительное время Крис Уоддл попал в штангу с внутренней стороны, но мяч вылетел обратно.

Чего еще хочет достичь Линекер

Хочу лучше готовить, чтобы выиграть шоу «Мастер-Шеф» в 2023 году. Шутка.

Командная и Линекер вели церемонию жеребьевки ЧМ-2018.

Линекер за карьеру не получил ни одной желтой или красной карточки.

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