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ФИФА забанила «Челси» на 2 трансферных окна
По стопам «Атлетико» и «Барселоны».
ФИФА наложила на «Челси» запрет на трансферы на два ближайших окна из-за нарушений правил международных трансферов несовершеннолетних игроков.
Всего было выявлено 29 эпизодов с нарушением регламента по трансферам и регистрации футболистов. Запрет распространяется на все команды «Челси», за исключением женской и мини-футбольной. Запрет также не распространяется на исходящие трансферы, сообщает сайт ФИФА.
- Ранее аналогичное наказание получали «Реал», «Атлетико» и «Барселона». CAS позже сократил срок бана «бланкос» до одного окна.
- Лондонцы оштрафованы на 600 тысяч швейцарских франков.
- Английский клуб имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА, а затем в CAS.
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