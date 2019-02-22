«Клуб разочарован, что ФИФА не приняла материалы по футболистам». «Челси» обжалует трансферный бан

«Челси» подаст апелляцию на решение ФИФА запретить регистрировать новичков за нарушения при трансферах и регистрации несовершеннолетних игроков.

«Футбольный клуб «Челси» категорически опровергает выводы дисциплинарного комитета ФИФА и обжалует это решение. Клуб уважает большую работу, проводимую ФИФА для защиты несовершеннолетних, и сотрудничал с организацией на протяжении всего расследования.

Клуб разочарован, что ФИФА не приняла материалы «Челси» в отношении 29 футболистов из 92. Клуб поступал в соответствие с актуальными правилами и в ближайшее время подаст апелляцию», – говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее ФИФА забанила «Челси» на 2 ближайших трансферных окна.

Английский клуб имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА, а затем в CAS.

ФИФА забанила «Челси» на 2 трансферных окна

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