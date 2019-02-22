Абрамович остался без трансферов на 2 окна. Но люди требуют казнить еще и «Сити» с «ПСЖ»

У фанатов «Челси» траур. Клуб вылетел из Кубка Англии, скатился на шестое место в АПЛ и окончательно увяз в борьбе с «Арсеналом» и «МЮ». Маурицио Сарри в явном кризисе и стрессе. Его помощник Дзола госпитализирован из-за операции на желчном пузыре. Но самый жесткий удар по лондонцам нанесла ФИФА: чиновники нашли 29 эпизодов, в которых «Челси» оформлял трансферы с нарушением регламента.

В итоге Абрамович не сможет покупать игроков ни летом 2019-го, ни зимой 2020-го. Кроме того, ему придется заплатить штраф (600 тысяч долларов), а еще, судя по всему, вернуть арендованных футболистов (например, Игуаина), несмотря на право выкупа. Короче, сейчас игроков можно разве что продавать, но в такой ситуации это фактически харакири.

Самое прекрасное в этом сюжете – реакция фанатов на суровейший вердикт. В реплаи официального твиттера ФИФА тут же набежали люди с одинаковыми сообщениями. Послание такое: «ПСЖ» и «Сити».

Намек считывается безотказно – народ призывает отодвинуть от сделок не только «Челси», но и двух других грандов. Правда, такое требование абсурдно. Во-первых, если клубы из Манчестера и Парижа что-то и нарушили, то вовсе не регламент регистрации, а правила финансового фэйр-плей. Во-вторых, за соблюдением ФФП следит не ФИФА, а УЕФА. Так что многочисленные хейтеры денежных мешков обращаются явно не по адресу. С тем же успехом можно атаковать Bellator по поводу дисквалификации Хабиба – ничего не выйдет.

Кстати, апелляция «Челси» в любые инстанции тоже ни к чему не приведет. Лондонцы правда заигрывали 16-летних ребят (допустим, Бертрана Траоре) в неофициальных матчах, хотя имели на это право лишь после того, как парням стукнет 18. Доказательства железобетонные, поэтому придется попускать слюни, глядя, как другие топы набирают новичков.

Что это значит?

1. Теперь Сарри точно должны дать время. Дзола лечится, на рынке – блокада, а у Маурицио как раз такой стиль, на внедрение которого нужен хотя бы один полный сезон. В общем, фанатам, которые кричали «На*** [фиг] саррибол» явно придется потерпеть. Получается разумный компромисс между коучем и Абрамовичем: итальянец не ноет из-за нуля трансферов, а босс не увольняет его и дарит еще сезон на воплощение всех тактических фантазий. Сказочный расклад.

Маурицио СарриGetty Images

2. Самый сложный кейс у Эдена Азара. Бельгийца можно продать летом, но тогда в сезоне-2019/20 «Челси» придется совсем туго – можно вообще пролететь мимо еврокубков, как при позднем Моуринью. С другой стороны, контракт Эдена истекает в 2020 году – отпускать такого игрока бесплатно тоже максимально тупо. Самый грамотный сценарий: уже сейчас предложить жирный и долгий контракт, прописав там земные отступные для «Реала». Не миллиард евро, как у Роналду, а в районе 200 млн, как у Неймара.

3. Скорее всего, уже зимой 2020-го «Челси» повторит опыт «Барсы». Когда каталонцев наказали аналогичным запретом за такое же нарушение, клуб приютил Арду Турана за полгода до истечения бана. Турок отдыхал всю первую половину сезона-2015/16, а потом воскрес и начал играть.

Лондонцы явно провернут нечто подобное либо с кем-нибудь статусным, но травмированным футболистом, либо со звездой, потерявшей место в старте, либо с талантливым янгстером, который перетерпит шесть месяцев без футбола ради контракта с лондонцами. В общем, сидеть без трансферов Абрамович точно не сможет. Все-таки он руководит «Челси», а не «Тоттенхэмом».

Другие тексты Павла Городницкого про «Челси»:

«Отец просил бросить». Сколько курит Маурицио Сарри и как это влияет на здоровье

Зидан правда может возглавить «Челси». Он точно нравится Абрамовичу, но есть проблема

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте