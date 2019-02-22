Эрик Кантона: «Сульшер и Фергюсон – как Гвардиола и Кройф»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона дал высокую оценку тренерским способностям Уле-Гуннара Сульшера.

«В Сульшере заложен дух «Манчестер Юнайтед». Заметно, что он вдохновляется сэром Алексом Фергюсоном. Что-то похожее было в «Барселоне» между Йоханом Кройфом и Хосепом Гвардиолой. Сульшер – духовный сын Фергюсона.

Не все игроки становятся тренерами, но некоторые из них могут этого достичь. Для меня важно, чтобы таким клубом, как «МЮ», управлял человек, пропитанный его духом. Человек, который знает клуб изнутри. Я думаю, Сульшеру должны предоставить постоянную работу. Я был бы рад такому стечению обстоятельств», – приводит слова Кантона Mirror.

Сульшер возглавил «МЮ» после увольнения Жозе Моуринью в декабре прошлого года.

В настоящий момент «дьяволы» провели под руководством Сульшера 13 матчей (+11, =1, -1) во всех турнирах.

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