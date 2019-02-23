В 2011-м «Челси» дал взятку матери 15-летнего игрока. Из-за этого «синие» получили трансферный бан

22 февраля футбол разорвала новость: ФИФА наложила бан на траснферную деятельность «Члеси». Ближайшие два окна «синие» смогут подписывать новичков только в футбольных симуляторах и менеджерах. К вечеру стали известны и подробности обвинений со стороны Международной федерации.

Что произошло?

Как сообщает Mirror, главной зацепкой ФИФА в обвинениях против «синих» стал французский полузащитник Бертран Траоре. Согласно правилам, клубы не имеют права осуществлять международные трансферы, пока футболист не достигнет совершеннолетия. Однако в случае с Траоре «Челси» нарушил это правило: утверждается, что в апреле 2011 года лондонцы заплатили матери 15-летнего Бертрана 154 тысячи фунтов.

При этом клуб, за который на тот момент выступал Траоре (это команда из Премьер-лиги Буркина-Фасо – AJEB), получил за своего футболиста всего 13 тысяч фунтов. Уже в октябре 2011-го Бертран сыграл за команду «Челси» U-18 в матче против «Арсенала», а через 2,5 года Жозе Моуринью взял парнишку в предсезонный тур по Дальнему Востоку – но представители клуба попросили СМИ замолчать эту информацию.

Что теперь?

В 2017 году Траоре был продан в «Лион», где выступает по настоящий момент. После кейса с Траоре ФИФА внимательнее изучила трансферы «Челси» и насчитала еще 29 нарушений.

Теоретически «синие» еще могут избежать суровой кары. Решение ФИФА вступит в силу не раньше апелляции «Челси» в CAS. Существует вероятность, что клубу Романа Абрамовича удастся приостановить действия бана во время летнего трансферного окна..

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