«Манчестер Сити» продлил контракт с Эмериком Лапортом до 2025 года

«Манчестер Сити» объявил о подписании нового соглашения с французским защитником Эмериком Лапортом.

24-летний футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до июня 2025 года. Предыдущее соглашение истекало в 2023-м.

«Я счастлив связать свое будущее с «Сити» на долгие годы. Клуб предлагает все, что мне нужно для улучшения моей игры. Я уже сделал большой шаг вперед, но хочу и дальше становиться лучше и лучше», – цитирует Лапорта официальный сайт «горожан».

Лапорт перешел в «Сити» из «Атлетика» из Бильбао в январе 2018 года за 65 млн евро.

В сезоне-2018/19 Эмерик отыграл 36 матчей и забил 4 гола при 1 голевой передаче.

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