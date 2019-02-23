Der Spiegel: «Манчестер Сити» нелегально выплатил агенту Санчо 230 тысяч евро, когда игроку было 14

«Манчестер Сити» заплатил агенту футболиста дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо за подписание 14-летнего игрока в обход правил лиги.

Der Spiegel выяснил, что в марте 2015 года «горожане» выплатили представителю 14-летнего Санчо 230 тысяч евро за переход мальчишки в молодежную команду. Это был нелегальный транш, поскольку по правилам АПЛ футболисты младше 16 лет не могут работать с агентами.

За подобные нарушения в регистрации молодежи «Челси» получил бан на 2 трансферных окна.

Санчо играл за молодежку «Сити» с 2015 по 2017-й.

За 22 матча Бундеслиги-2018/19 Джейдон настрелял 7+11.

Абрамович остался без трансферов на 2 окна. Но люди требуют казнить еще и «Сити» с «ПСЖ»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере