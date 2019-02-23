Daily Mail: «Манчестер Сити» грозит аналогичный «Челси» трансферный бан за переход двух африканцев

«Манчестер» Сити может получить аналогичные «Челси» санкции за неправильную регистрацию молодых игроков из других клубов.

Поводом послужило интервью двух африканских игроков Джорджа Дэвиса и Доминика Одуро датской газете, в которой они утверждали, что играли за «Сити» в возрасте до 18 лет. Теперь ФИФА ведет расследование и может наказать клуб за нарушения, сообщает Daily Mail.

Ранее ФИФА забанила «Челси» на два ближайших трансферных окна.

Лондонцы обжалуют решение в апелляционном комитете ФИФА.

В 2011-м «Челси» дал взятку матери 15-летнего игрока. Из-за этого «синие» получили трансферный бан

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