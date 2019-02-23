Маурисио Почеттино едва не подрался с судьей Майком Дином после поражения от «Бёрнли»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выразил недовольство судейством Майка Дина после поражения от «Бёрнли».

Аргентинец подошел к рефери и эмоционально высказал ему претензии. В какой-то момент показалось, что дойдет до физического контакта, но коуч сдержался. В ходе конфликта Почеттино указывал арбитру на оператора, словно намекая: «Повтори это на камеру».

На пресс-конференции Почеттино уже отошел: «Это странно, что-то в голове перемкнуло. Это первый раз за 10 лет работы. Я всегда контролирую себя, но сегодня случилось то, что случилось на поле. Этому нет оправданий».

«Бёрнли» выиграл со счетом 2:1.

«Тоттенхэм» отстает от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на 5 очков, у «красных» еще есть матч в запасе.

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