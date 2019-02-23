«Бёрнли» дважды внес мяч с пары метров – с такой защитой даже гол Харри Кейна не помог

«Тоттенхэм» на выезде уступил «Бёрнли» в матче 27-го тура чемпионата Англии со счетом 1:2.

Счет открыл Крис Вуд неберущимся ударом головой после подачи углового – мяч влетел в ворота Уго Льориса от штанги.

Отыгрались «шпоры» через 8 минут. Первый гол после травмы забил лидер команды Харри Кейн.

Победу же хозяевам принесло замыкание прострела Эшли Барнсом с пары метров на 83-й минуте.

«Тоттенхэм» упустил возможность приблизится к «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».

Отставание «шпор» от лидеров продолжает исчисляться пятью очками.

«Бёрнли» поднялся на 13-ю строчку.

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