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«Бёрнли» дважды внес мяч с пары метров – с такой защитой даже гол Харри Кейна не помог

«Бёрнли» дважды внес мяч с пары метров – с такой защитой даже гол Кейна не помог
Eurosport

32 мин. назад

Неожиданное поражение «шпор».

«Тоттенхэм» на выезде уступил «Бёрнли» в матче 27-го тура чемпионата Англии со счетом 1:2.

Счет открыл Крис Вуд неберущимся ударом головой после подачи углового – мяч влетел в ворота Уго Льориса от штанги.

Отыгрались «шпоры» через 8 минут. Первый гол после травмы забил лидер команды Харри Кейн.

Победу же хозяевам принесло замыкание прострела Эшли Барнсом с пары метров на 83-й минуте.

  • «Тоттенхэм» упустил возможность приблизится к «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».
  • Отставание «шпор» от лидеров продолжает исчисляться пятью очками.
  • «Бёрнли» поднялся на 13-ю строчку.
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