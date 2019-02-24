Поливалки стадиона «Борнмута» устроили водное шоу в добавленное время матча с «Вулверхэмптоном»

Матч чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Вулверхэмптоном» красиво закольцевали поливальные установки, которые неожиданно сработали на поле на пятой добавленной минуте матча.

Несколько фонтанов заработали в разных частях поля, что вызвало бурную радость болельщиков на трибунах.

Матч же закончился вничью со счетом 1:1: на гол Джошуа Кинга с пенальти ответил Рауль Хименес – тоже с пенальти.

«Борнмут» идет на девятом месте, имея в активе 34 очка, «волки» с 40 очками расположились на две позиции выше.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме