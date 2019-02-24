Во время матча «Борнмута» Клайн зажигал в Марбелье с восемью девушками: двум не было даже 18

Во время матча «Ливерпуль» – «Борнмут» 9 февраля (3:0) защитник Натаниэль Клайн отправился в Марбелью в компании 8 девушек, одной из которых было 16 лет, второй – 17.

Мужчина не участвовал в матче, потому что права на игрока принадлежат мерсисайдцам, и, по информации Daily Mail, в прекрасной компании прибыл в апартаменты Марбельи за 3400 евро в сутки на выходные. В распоряжении молодых людей были шоты из водки и текилы, а также веселящий газ. Вместе с девушками отдыхали семеро приятелей 27-летнего Натаниэля.

Одной из спутниц Клайна оказалась популярная и горячая инста-модель Эстель Моран: в те же даты девушка выкладывала фото из Марбельи. Источник The Sun утверждает, что футболист и Эстель провели ночь, а на второй день деф флиртовал с другой девушкой из компании. И добавляет несколько красочных деталей. Первое – Клайн познакомился с девушками в ночном клубе незадолго до вылета в Марбелью: старыми друзьями они не были. Второе – точно неизвестно, знал ли игрок о том, что две девицы не достигли 18 лет. Третье – одна из девушек только приземлившись в Марбелье поняла, что это не романтическая поездка наедине с футболистом, и разрыдалась.

Летом 2018-го Клайна бросила девушка: она заявила, что Нэт изменил ей, пока она лежала в больнице беременная.

Натаниэль отправился в аренду в «Борнмут» в январе 2019-го.

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