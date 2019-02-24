Британский солдат сыграл в футбол под пулями. Отвага помогла ему победить смерть

В разгар Первой мировой войны британские солдаты окопались у французской деревни Лос. Сентябрьская ночь 1915-го была одной из тех, когда люди не надеялись снова увидеть звездное небо. Ее спокойствие не предвещало ничего хорошего. С рассветом большинство из них погибнет – они это знали.

Пока солдаты писали близким прощальные письма, рядовой первого батальона лондонских ирландских стрелков Фрэнк Эдвардс надувал футбольный мяч. Прощаться было не с кем – двумя годами ранее жена умерла при родах вместе с ребенком. До войны Эдвардс работал ассистентом в канцелярии, но не расстроился, когда штат сократили. Та жизнь казалась настолько пустой, что перспектива смерти не пугала 20-летнего юношу. Он добровольно пошел на фронт.

Как ни странно, война вернула его к жизни. Фрэнк был главным весельчаком: постоянно дурачился, а иногда наряжался и устраивал стенд-апы. Товарищи хохотали над его глупыми и простыми шутками – отвлекало от пугающих мыслей. Вскоре после присяги паренек стал капитаном команды своего батальона по футболу и выиграл с ней турнир, проводившийся между солдатами. На это были и силы, и желание – но отправление во Францию изменило все.

Эдвардс рисковал: в 1915-м британцы запретили бойцам иметь при себе мячи, у Фрэнка же их было два. Первый командир демонстративно прострелил, а второй приказал спустить. Все из-за несанкционированного рождественского перемирия 1914-го года, когда немцы с англичанами сложили оружие и сыграли в футбол. С тех пор желающих погонять мяч командование воспринимало как потенциальных мятежников, а чудак Эдвардс и без того имел репутацию нарушителя порядка.

Во время ночлега он позвал друзей и предложил сыграть последний матч в жизни.

Битва за Лос-ан-Гоэль началась в 5:50 утра, когда британцы ударили газовой атакой. Внезапно направление ветра изменилось – ядовитое облако обернулось на них. Несмотря на противогазы, многие отравились, и все же войска двинулись вперед.

Эдвардс достал мяч из-за пазухи, выбил ногой на товарища и побежал – так, пасуясь, они атаковали немецкие силы, скрываясь в сгустке токсичного дыма. Фрэнк хотел доставить мяч до вражеского окопа, но под шквалом выстрелов один за одним лишался друзей, а вскоре упал и сам.

Один из выживших, писатель Патрик МакГилл позже рассказал, что та футбольная атака играла важную психологическую роль – она помогала парням идти в наступление и не бросать винтовки, когда товарищи погибали прямо на глазах. Этим поступком Эдвардс хотел воодушевить бойцов, показав им, что ему не страшно. А еще он надеялся, что вид дерзко пасующих мяч британцев смутит противника и даст им преимущество.

Бунтарь продумал не все. Как минимум – видимость. Он нанес первый удар по мячу около 6:30 – в это сумеречное время перед восходом невозможно было четко рассмотреть даже силуэты, не говоря уже про мяч. Ухудшало положение облако токсичного газа, из-за которого люди получили ожоги легких, дыхательных путей и глаз. Некоторых спасли противогазы, но они же и мешали обозрению, дезориентируя задыхавшихся мужчин. Великобритания впервые применила отравляющий газ – солдаты терялись и пугались.

Через две недели после сражения город превратился в руины – не осталось ни одного целого здания. Эдвардс оказался в числе немногих, кто выжил в той бойне, но так никогда и не восстановился от ранения в бедро. Спустя год хромой на одну ногу парень вернулся на службу, где провел следующие 20 лет. Кроме войны у него ничего не осталось.

Спущенный мяч после боя нашли на колючей проволоке перед немецкими окопами – до гола не хватило пары десятков метров.

Благодаря выжившим история футболиста из Лоса вскоре разнеслась по всему фронту. Ей вдохновляли новобранцев, зарождая в них уверенность и отвагу.

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