Поле «Олд Траффорд» за несколько дней до матча опрыскали чесноком. И 4 игрока «МЮ» получили травмы

После таких сумасшедших совпадений не верить в карму просто невозможно. Сначала это звучит смешно, потом, когда невольно задумываешься о символике, становится страшно. Едва ли Уле-Гуннар Сульшер думал, что сильнейшим оппонентом на родном «Олд Траффорд» станет не Мо Салах, Садио Мане или Роберто Фирмино, а само поле. Точнее, карма, связанная с ним.

За несколько дней до матча на «Театре мечты» провели восстанавливающие газон процедуры. Они заключались в распрыскивании над полем специальной смеси на основе чеснока. Это выглядело примерно так.

О применении «Манчестер Юнайтед» специализированного средства слухи ходят давно, но сам процесс засветили только сейчас. По мнению агрономов манкунианцев, использование чеснока защищает корневую систему от размножения нематодов – микроскопических червеобразных паразитов, приводящих к ослабеванию газона и большей подверженности поля к болезням и износу. Сельскохозяйственники других клубов АПЛ тоже используют чеснок: кто-то для борьбы с микробами, кто-то для озеленения газона.

Комичной ситуация не была никогда, но после матча «Ливерпуля» и «МЮ», она обязана обрасти мемами. Издавна считается, что чеснок – символ защитной силы. Обычай говорит, что он отпугивает змей и вампиров, отводит дурной глаз и молнию. А теперь сложите этот факт и старое прозвище «МЮ» – «красные дьяволы», и получите гениальную ситуацию для генерации смеха.

Правда, для поклонников манкунианцев веселого мало. В матче с «Ливерпулем» из-за чеснока (на самом деле, конечно, не из-за него), который внезапно стал оружием массового поражения, пострадали Лингард, Мата, Эррера и Рэшфорд. Первая тройка отправилась на скамейку уже в рамках первого тайма, а Рэшфорд при всем желании заскочить на нее не смог. Трагичности ситуации добавляет тот факт, что Лингард вышел вместо травмированного Маты, но отыграл всего 18 минут, лишив шанса на замену дернувшего заднюю поверхность бедра Рэшфорда. Маркус матч доиграл и даже совершил несколько бодрых ускорений, но после каждого из них его лицо идеально передавало боль.

Матч получился каким-то совсем проклятым, потому что в первом тайме замены было даже не три, а четыре. В преддверии важнейших матчей игрока потерял и Юрген Клопп. В одном из эпизодов не совсем здоровый Роберто Фирмино подвернул ногу и экстренно заменился на Дэниела Старриджа. Странно, но стеклянный англичанин доиграл матч до конца.

Игра «Ливерпуля» и «МЮ» стала первой за 10 лет с четырьмя заменами в первом тайме. Последним обладателем сомнительного достижения были «Уиган» и «Фулхэм».

Если самым несчастливым игроком чесночного матча стал Джесси Лингард, который первым с 2015 года вышел и заменился за первый тайм, то Давиду де Хеа игра была явно по вкусу. Моментов у его ворот почти не было, поэтому испанец легко затащил 100-й сухой матч в АПЛ.

Шутки шутками, но Уле-Гуннар Сульшер вслед за Неманьей Матичем, который получил повреждение на тренировке, лишился еще 3-4 игроков основного состава. Это не помешало норвежцу сохранить нули с лидером АПЛ, но точно сыграет против него в ближайших турах и ответной игре с «ПСЖ». И, кажется, шансы на борьбу в 1/8 финала ЛЧ и четверку АПЛ ему существенно уменьшил чеснок. И как тут не смеяться.

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 0:0

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