«27-7 по ударам и счет 1:4. В реальной жизни это невозможно». Создатель FM 19 пошутил об уходе Пюэля

Директор студии-разработчика игры Footbal Manager Sports Interactive Майлз Джейкобсон прокомментировал отставку из «Лестера» Клода Пюэля после поражения от «Кристал Пэлас».

«Уволили после бага в игре – у моей команды было 65% владения мячом, 27 ударов по воротам, а у соперника – всего 7, но я проиграл со счетом 1:4. Такое никогда бы не произошло в реальной жизни!» – написал Джейкобсон в твиттере.

Майлз написал в твиттере точную статистику матча «Лестер» – «Кристал Пэлас».

«Лисы» идут на 12-м месте в АПЛ, имея в активе 32 очка после 27 матчей.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме