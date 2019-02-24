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«27-7 по ударам и счет 1:4. В реальной жизни это невозможно». Создатель FM 19 пошутил об уходе Пюэля

«27-7 по ударам и счет 1:4. В реальной жизни это невозможно». Создатель FM 19 пошутил об уходе Пюэля
Eurosport

1 час назад

Тонкий троллинг.

Директор студии-разработчика игры Footbal Manager Sports Interactive Майлз Джейкобсон прокомментировал отставку из «Лестера» Клода Пюэля после поражения от «Кристал Пэлас».

«Уволили после бага в игре – у моей команды было 65% владения мячом, 27 ударов по воротам, а у соперника – всего 7, но я проиграл со счетом 1:4. Такое никогда бы не произошло в реальной жизни!» – написал Джейкобсон в твиттере.

Майлз написал в твиттере точную статистику матча «Лестер» – «Кристал Пэлас».

  • «Лисы» идут на 12-м месте в АПЛ, имея в активе 32 очка после 27 матчей.
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