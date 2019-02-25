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Уле-Гуннар Сульшер подарил Джону Сноу из «Игры престолов» джерси с надписью «Король Севера»
Милый и символичный презент.
Актер и исполнитель одной из главных ролей в сериале «Игра престолов» Кит Харрингтон пришел на воскресный матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (0:0) и получил в подарок тематическую джерси от главного тренера «дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.
«От одного Короля Севера – другому», – подписал фото клубный аккаунт «МЮ» в твиттере.
- «МЮ» занимает пятую строчку таблицы чемпионата Англии.
- 27 февраля манкунианцы сыграют против «Кристал Пэлас».
Сульшер исправил главные ошибки Моуринью. Но обольщаться победной серией «МЮ» рано
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