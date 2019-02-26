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«Челси» оштрафовал Кепу Аррисабалагу на недельную зарплату

«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату
Eurosport

1 час назадОбновлено 25 мин. назад

Деньги будут переданы в благотворительный фонд.

«Челси» оштрафовал голкипера Кепу Аррисабалагу на недельную зарплату за отказ уходить с поля в финале Кубка английской Лиги.

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба. Деньги будут направлены в благотворительный фонд Chelsea Foundation.

  • В конце дополнительного времени игры против «Манчестер Сити» (0:0) главный тренер «Челси» Маурицио Сарри хотел заменить Кепу, но испанец отказался уходить с поля.
  • В итоге «Челси» уступил по пенальти со счетом 3:4.
  • Недельная зарплата Кепы – это около 195 тысяч фунтов (примерно 225 тысяч евро).

Кепа Аррисабалага: «Я полностью уважаю тренера и его авторитет. Случилось недопонимание»

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