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«Челси» оштрафовал Кепу Аррисабалагу на недельную зарплату
Деньги будут переданы в благотворительный фонд.
«Челси» оштрафовал голкипера Кепу Аррисабалагу на недельную зарплату за отказ уходить с поля в финале Кубка английской Лиги.
Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба. Деньги будут направлены в благотворительный фонд Chelsea Foundation.
- В конце дополнительного времени игры против «Манчестер Сити» (0:0) главный тренер «Челси» Маурицио Сарри хотел заменить Кепу, но испанец отказался уходить с поля.
- В итоге «Челси» уступил по пенальти со счетом 3:4.
- Недельная зарплата Кепы – это около 195 тысяч фунтов (примерно 225 тысяч евро).
Кепа Аррисабалага: «Я полностью уважаю тренера и его авторитет. Случилось недопонимание»
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