Getty Images

Диаби завершил карьеру в 32 года. За 9 лет в «Арсенале» он получил 18 травм и пропустил 1937 дней

Диаби завершил карьеру в 32 года. За 9 лет в «Арсенале» он получил 18 травм и пропустил 1937 дней
Eurosport

50 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Абу был потенциально круче, чем Виейра, но не сложилось.

Бывший полузащитник «Арсенала» Абу Диаби объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

«Я завершаю профессиональную карьеру. Пришло время, чтобы это сделать. В течение нескольких лет мне было непросто возвращаться на поле, учитывая большое количество физических проблем. Это трудное решение, но, так как я много думал о нем, оно далось мне легко.

После «Марселя» я дал себе год, чтобы вернуться, но это оказалось сложнее, чем я думал. И я решил остановиться», – приводит слова Диаби The Telegraph.

  • Последний матч в профессиональной карьере Абу провел в августе 2016 года в футболке «Марселя».
  • Большую часть карьеры Диаби провел в «Арсенале», где выступал с 2006-го по 2015-й год.
  • За карьеру в Англии француз получил 18 травм, из-за которых пропустил 1937 дней и 250 матчей.

39-летний Сесар Навас завершил карьеру. Он играл в России 10 лет и брал РПЛ

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте