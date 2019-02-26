Диаби завершил карьеру в 32 года. За 9 лет в «Арсенале» он получил 18 травм и пропустил 1937 дней

Бывший полузащитник «Арсенала» Абу Диаби объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

«Я завершаю профессиональную карьеру. Пришло время, чтобы это сделать. В течение нескольких лет мне было непросто возвращаться на поле, учитывая большое количество физических проблем. Это трудное решение, но, так как я много думал о нем, оно далось мне легко.

После «Марселя» я дал себе год, чтобы вернуться, но это оказалось сложнее, чем я думал. И я решил остановиться», – приводит слова Диаби The Telegraph.

Последний матч в профессиональной карьере Абу провел в августе 2016 года в футболке «Марселя».

Большую часть карьеры Диаби провел в «Арсенале», где выступал с 2006-го по 2015-й год.

За карьеру в Англии француз получил 18 травм, из-за которых пропустил 1937 дней и 250 матчей.

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