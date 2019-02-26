Жозе Моуринью – о следующей должности: «Хочу работать с людьми, которых люблю»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выдвинул требования к своему следующему работодателю.

«Если меня пригласят в клуб без амбиций, я отвечу отказом. Я хочу футбола высокого уровня и самых высоких амбиций. Это мое второе требование. Первое – наличие внутренней эмпатии. Я хочу работать с людьми, которых люблю. С людьми, которые приносят мне счастье, с которыми я хочу работать и разделяю общие идеи.

Именно это было у меня в «Интере». Подобные клубы существуют. В целом, внутренняя эмпатия – это очень важная часть успешного клуба», – приводит слова Моуринью Goal, ссылаясь на The Telegraph.

Моуринью был уволен из «МЮ» после декабрьского поражения от «Ливерпуля» (1:3).

Ранее португалец работал в «Челси» (дважды), «Реале», «Интере», «Порту», «Лейрии» и «Бенфике».

Брат Погба: «Проблема Поля была в Моуринью. Португалец всегда хочет быть в центре внимания»

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