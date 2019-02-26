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AAIB: до крушения самолет Салы крутанулся на 180 градусов и за 20 секунд рухнул на 300 метров вниз
Пилот до последнего пытался исправить положение.
Подконтрольный министерству транспорта Великобритании отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) раскрыл детали последних минут трагического перелета погибшего футболиста Эмилиано Салы и пилота Дэвида Айбботсона.
The Guardian передает сводки специалистов отдела, занятых катастрофой Салы: за 20 секунд до падения самолет потерял примерно 300 метров высоты. До того он буксовал вверх-вниз и крутанулся на 180 градусов – все это время Айбботсон пытался спасти положение и посылал сигналы о помощи, но в итоге на чудовищной скорости влетел в воды Ла-Манша. По информации AAIB, в момент крушения самолет летел практически «штопором» (в вертикальном положении, носом вниз).
Также впервые показали фото обломков Piper Malibu.
- Катастрофа произошла 21 января во время перелета Эмилиано Салы из Нанта в Кардифф.
- 8 февраля было опознано тело футболиста. 18 февраля в Аргентине прошли его похороны.
Эмилиано Сала признан погибшим. Хронология трагедии