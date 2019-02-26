AAIB: до крушения самолет Салы крутанулся на 180 градусов и за 20 секунд рухнул на 300 метров вниз

Подконтрольный министерству транспорта Великобритании отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) раскрыл детали последних минут трагического перелета погибшего футболиста Эмилиано Салы и пилота Дэвида Айбботсона.

The Guardian передает сводки специалистов отдела, занятых катастрофой Салы: за 20 секунд до падения самолет потерял примерно 300 метров высоты. До того он буксовал вверх-вниз и крутанулся на 180 градусов – все это время Айбботсон пытался спасти положение и посылал сигналы о помощи, но в итоге на чудовищной скорости влетел в воды Ла-Манша. По информации AAIB, в момент крушения самолет летел практически «штопором» (в вертикальном положении, носом вниз).

Также впервые показали фото обломков Piper Malibu.

Катастрофа произошла 21 января во время перелета Эмилиано Салы из Нанта в Кардифф.

8 февраля было опознано тело футболиста. 18 февраля в Аргентине прошли его похороны.

Эмилиано Сала признан погибшим. Хронология трагедии

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